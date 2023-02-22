Japhet Muanza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Japhet Muanza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Japhet Muanza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Japhet Muanza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Japhet Muanza 25 Temmuz 2001 tarihinde Antwerpen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Japhet Emmanuel Muanza şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Japhet Muanza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Japhet Muanza'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Japhet Muanza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/JaphetMuanza
http://www.instagram.com/japhet_muanza/?hl=nl
http://www.facebook.com/japhet.muanza
Japhet Muanza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Japhet Muanza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Antwerp U21
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
4 Ekim 2022 yılında CFR Cluj II
7 Ocak 2023 yılında Apollon Smyrnis
Japhet Muanza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Japhet Muanza şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.
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