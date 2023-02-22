Japhet Opubo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Japhet Opubo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Japhet Opubo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Japhet Opubo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Japhet Opubo 1 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Japhet Opubo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Japhet Opubo'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Japhet Opubo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Japhet Opubo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Ocak 2014 yılında Bayelsa
13 Ocak 2018 yılında FC Heartland
2 Nisan 2019 yılında Enugu Rangers
1 Kasım 2021 yılında Sunshine Stars
Japhet Opubo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Japhet Opubo şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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