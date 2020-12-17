Japon markası Suzuki 100'ncü yaşını kutluyor!

Şirket açıklamasına göre, tarihi boyunca otomobilden motosiklete, deniz motorlarından ATV araçlarına kadar taşıt endüstrisinin pek çok kolunda ürünler sunan Suzuki, geride bıraktığı 100 yıldaki birikimlerini geleceğe aktarmak üzere faaliyetlerine devam ediyor. Suzuki, bu özel yıl dönümü için oluşturduğu web sitesinde ise hayranlarını asırlık bir yolculuğa çıkarıyor. Suzuki'nin en önemli kilometre taşlarının yer aldığı 100. yıl özel logolu siteye "https://www.globalsuzuki.com/100th" adresinden ulaşılabiliyor.

Suzuki'nin Japon Michio Suzuki tarafından kurularak ilk etapta dokuma tezgahlarıyla başlayan serüveni, hızlı bir büyüme gösterdi. Motorlu araç faaliyetine 1952 yılında iki zamanlı Power Free 36 cc motosiklet ile adım atan Suzuki, 1954 yılında Suzuki Motor Co. Ltd olarak şirket unvanını değiştirdi ve bir yıl sonra seri üretime geçtiği iki zamanlı Suzulight 360 cc ile Japonya'da mini araç dönemini başlattı. Suzuki logosunun 1958 yılında tescil edilmesinden 2 sene sonra otomobil üretim tesisini de tamamlayan Suzuki, ilk ihracatını ve kamyonet üretim tesisini de bu dönemde tamamladı. Suzuki'nin ilk hafif ticari aracı 1961'de üretilmeye başlanan Suzulight Carry oldu. 1979'da üretilen küçük sınıf model Alto ise markanın büyüme hızına katkı sağlayan modeller arasında yer aldı.

KÜRESEL ENTEGRASYON DÖNEMİ

1980'li yıllarda Suzuki, küresel çaptaki ortaklıklarını artırdı. İlk olarak GM, Isuzu ve Suzuki arasında otomobil üretimi için bir ortaklık kuruldu. Suzuki'nin modeli Swift'in 1983'te 3 kapılı olarak üretilmeye başlanmasının ardından 5 kapı seçeneği de eklendi. Markanın küçük SUV'daki modeli Vitara ise 1988'de "Escudo" adıyla 1,6 litrelik motoru ve 4x4 çekişli olarak Japonya'da tanıtıldı. 1990'a gelindiğinde Suzuki Motor Corporation yılları başladı. 2002'de dünya genelinde 30 milyon otomobil satışı gerçekleştiren Suzuki, 2003'te Fiat ile ortaklık imzaladı.

2010'lu yıllarda ise Toyota ile giderek kapsamı genişleyen iş birlikleri yapıldı. 2016 yılında başlayan bu ortak hareket, Suzuki'nin Hindistan'daki Gujarat fabrikasını açması ve Toyota ile geleceğe yönelik iş ortaklığı mutabakatın imzalanmasıyla devam etti. 2018 yılında her iki şirket, Hindistan'da hibrit ve diğer araçların karşılıklı tedariki için anlaştı. Bir yıl sonra ise sermaye ortaklığı anlaşması imzalandı.

1952 yılında motosiklet üretimine "Power Free" isimli 2 zamanlı 36 cc'lik bisiklet motor ile başlayan Suzuki, 60 cc'lik Diamond Free motorunu 1953'te pazara sundu. Motosiklet üretimi sürerken 1960'lı yıllarda motor sporları dünyasına da adım atan Suzuki, Man Adası TT Şampiyonası'nın 50 cc motosiklet klasmanını yarışçı Mitsuo Ito ile kazandı. 1999'da hız rekoru kıran Suzuki GSX 1300R Hayabusa gibi modellerle markanın motosiklet üretimi 40 milyonu aştı. 2002'de Burgman serisinden Skywave 650, 2012’de e-Let's elektrikli scooter, 2018'de yeni Katana ve 2019'da pazara sunulan V-Strom 1050 modelleriyle Suzuki motosiklet yelpazesi genişlemesini sürdürdü.

Kara taşıtlarının yanında deniz motorları pazarının da küresel ölçekli isimleri arasında bulunan Suzuki, ilk olarak 1965 yılında 5,5 HP gücünde 2 zamanlı D55 model dıştan takmalı deniz motorunu üretti. 2017 yılında ters yönde de dönen pervaneli model DF350A sınıfında öne çıkarken, S17 ise 2019 yılında Japonya Yılın Teknesi yarışmasında "En İyi Balıkçı Teknesi" ödülünü kazandı.