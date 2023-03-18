Japon ve Alman bakanlar bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin son seyrini ele aldı

Japonya ve Almanya dışişleri, savunma ve ekonomi bakanları, ikili ilişkilerdeki çok yönlü işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ile Hint-Pasifik'teki son durum değerlendirildi.

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Japon ve Alman bakanlar bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin son seyrini ele aldı

Japonya ve Almanya dışişleri, savunma ve ekonomi bakanları, ikili ilişkilerdeki çok yönlü işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİN SON SEYRİNİ ELE ALDI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başkent Tokyo'ya düzenlediği gezi marjında Japon mevkidaşlarıyla görüşen Alman bakanlar, iki ülke ilişkilerinin son seyrini ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşı ile Hint-Pasifik'teki son durum değerlendirildi.

Bir saat süren görüşmede Hayaşi, Rus saldırılarının durdurulabilmesi amacıyla bu ülkeye yaptırımların yanı sıra, Ukrayna'ya da güçlü desteğin sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Hayaşi, ülkesinin, Almanya'nın Hint-Pasifik'te varlığını artırmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

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İKİ ÜLKE İŞBİRLİĞİNİN ARTIRILMASININ ÖNEMİNİ VURGULADI

Japon Bakan, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine, Japonya'nın şiddetle karşı çıktığını anımsattı.

Görüşmede Hayaşi ve Baerbock, hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzenin korunması ve güçlendirilmesinde iki ülke işbirliğinin artırılmasının önemini vurguladı.

EKONOMİ GÜVENLİĞİ VE TEDARİK ZİNCİRİ

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Alman mevkidaşı Boris Pistorius ile görüşmesinde, Hint-Pasifik barış ve istikrarının desteklenmesinde, Almanya'nın kararlılığına değer verdiklerini ifade etti.

Pistorius, ülkesinin, Hint-Pasifik bölgesindeki varlığını sürdüreceğini belirterek, Japonya-Almanya savunma işbirliğini ve alışverişini daha da güçlendirmek istediğini dile getirdi.

Hamada ve Pistorius, gelecek dönemde Hint-Pasifik'te, iki ülke ordularının ortak tatbikatlarının hayata geçirilmesi için yakın çalışma yürütülmesinde mutabık kaldı.

Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Bakan Pistorius, son 16 yıldır Almanya'dan, Japonya'ya gelen ilk savunma bakanı oldu.

EKONOMİ GÜVENLİĞİ VE TEDARİK ZİNCİRİ

Japonya Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nişimura Yasutoşi ve Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck arasındaki görüşmede ise ekonomi güvenliği gibi alanlarda iş birliğinin artırılmasında fikir birliğine varıldı.

Bir saat süren görüşmede iki bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası enerji krizi ve tedarik zinciri sorunlarına dikkati çekti ve iki ülke arası stratejik ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüşmesinde ABD'deki banka iflaslarının, finansal piyasalara etkisini yakından izlediklerini anlattı.

Bakan Suzuki, "Mevcut küresel ekonomi çeşitli zorluklarla karşı karşıya ve yeni zorluklar da ortaya çıktı. Almanya ile tam koordinasyon halinde ilerlemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

KAYNAK: AA

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