Japonya 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Yaralı sayısı 43'e yükseldi! Artçılar bir hafta sürebilir

Çok sayıda depremin yaşandığı Japonya'da 7 Ekim günü Çiba eyaletinde saat 22.41'te yerin 80 kilometre derinliğinde 5,9 büyüklüğünde deprem gelmişti. Deprem sonrası can kaybı ve yaralı sayısı duymadığımız Japonya'da bu kez deprem çok sayıda kişi yaralandı.

YARALI SAYISI ARTIYOR

Kyodo ajansı, Tokyo ve çevre eyaletlerinde deprem nedeniyle yaralı sayısının 43'e yükseldiğini; Yangın ve Afet İdare Ajansı, Saitama ve Çiba'da birer yaralının durumunun ağır olduğunun bilgisini verdi.

75 BİN ASANSÖR ÇALIŞMIYOR

Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, Tokyo genelinde yaklaşık 75 bin asansörün çalışmadığını, 28 asansörde mahsur kalma vakası yaşandığını, tüm mahsur kalanların kurtarıldığını açıkladı.

ARTÇILAR SÜREBİLİR

Öte yandan Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA), benzer büyüklükteki artçı sarsıntıların sonraki bir haftada sürebileceği, kaya düşmesi ve toprak kaymalarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.