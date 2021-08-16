Japonya ve İsrail'den insanlığın kadrini değiştirecek girişim! Ay toprağından oksijen üretilecek!

Dünyanın önde gelen ülkeleri artık gözünü Ay'a dikti. Öncelikle burada bir üs kurmayı planlayan ülkeler daha sonra ise Mars'a geçmenin planlarını yapıyor. Ay2da kalıcı olarak yerleşim yapabilmek için ise insanlığın en temel ihtiyaçlarından birisi oksijen. Japonya ve İsrail'den iki firma, ay toprağından oksijen üreterek bu sorunu aşmayı hedefliyor.

DİĞER ŞİRKETLERİ TEŞVİK EDECEK

Bu firmalar Ay'dan elde edilen toprağı yüksek sıcaklıkta eritip elektroliz ederek oksijen üretmeyi hedefliyor. Projeye ilişkin konuşan Japonya'dan Ispace şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Hakamada Takeşi, "Proje, daha fazla oyuncunun bu pazara girmesini teşvik edecek." dedi. İsrail'in Helios şirketinde CEO olan Jonathan Geifman, Ay toprağından oksijen üretilmesinin, gelecekte Ay'a yönelik faaliyetler için hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Proje kapsamında İsrailli firma, 1 ton Ay toprağından 250 kilogram oksijen elde edilmesini hedefliyor. Ispace ise 2023-25 döneminde iki farklı görevde teknik ekipman tedarik edecek.