Japonya'da 5 şiddetinde deprem!
Japonya'nın Çiba eyaletinde 5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, çevre eyaletlerden de hissedilirken, tsunami uyarısında bulunulmadı.
Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada, merkez üssü Japonya'nın Çiba eyaletinin Hokuseibu bölgesi olan 5 şiddetindeki deprem, 70 kilometre derinlikte meydana geldi.
Deprem, yerel saatle sabaha karşı 01.57'de gerçekleşti.
Deprem çevre eyaletlerde de hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Çiba'nın Hokutobu bölgesi, pazartesi akşamı yerel saatle 22.07'de 5,5 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.
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