Japonya'da 6.6 büyüklüğünde deprem! 13 kişi yaralandı!

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kyushu açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ülkenin Güneybatısında meydana gelen şiddetli sarsıntıda 13 kişinin yaralandığı belirlendi.

Depremin, Miyazaki ve Oita’dan da hissedildiği açıklanırken, bazı binalarda, yollarda ve su borularında da hasar meydana geldiği öğrenildi.