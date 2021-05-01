Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem!

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) gelen verilere göre Miyagi eyaleti 6.8 şiddetinde depremle sarsıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 10.27'de 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

MİYAGİ NEREDE?

Japonya'nın Miyagi prefektörlüğünde bulunan bir şehirdir. Şehir Miyagi'nin kuzeydoğu ucunda, Pasifik Okyanusu'nun kıyısında ve Ōshima Adası'nın karşısında yer almaktadır. Yüzölçümü 332.44 km² olan şehrin nüfusu Eylül 2015 tarihi itibarı ile 65,434'tür. Kesennuma 1 Haziran 1953 tarihinde kurulmuştur.