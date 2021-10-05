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Japonya 6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Japonya Meteoroloji Ajansının verilerine göre; ülkenin kuzeydoğusundaki Aomori eyaletinin Haşikami ilçesinde 6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Japonya 6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın kuzeydoğudaki Aomori eyaletinin Haşikami ilçesi açıklarında deprem oldu.

6 şiddetindeki deprem, yerel saatle 02.46 sıralarında meydana geldi. Depremin yerin 50 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

DEPREM BİRÇOK EYALETTEN HİSSEDİLDİ

Depremin Aomori, İwate, Miyagi eyaletleri ile kuzeydeki Hokkaido adasında hissedildiğini bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK, bölgede hasar oluşmadığını aktardı.

Tohoku Electric Power firması, Aomori ve Miyagi'deki iki nükleer santralinde anormallik yaşanmadığını açıkladı.

JMA, Pasifik Okyanusu kıyısı eyaletlerde hissedilen depreme ilişkin tsunami uyarısında bulunmadı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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