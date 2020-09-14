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Japonya'da başbakanlık görevine Suga Yoşihide seçildi

Japonya başbakanının sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesi üzerine yapılan seçimlerde, toplam 534 oyun 377'sini alan Suga Yoşihide, parti liderliğine seçildi. Bu hafta içinde başbakanlık görevini üstlenmesi beklenen Suga, 2 rakibini geride bırakarak Liberal Demokrat Parti'nin başkanı oldu.

Japonya'da başbakanlık görevine Suga Yoşihide seçildi

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığı seçimlerini Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Suga Yoşihide kazandı. Abe Şinzo’nun ağustos sonunda sağlık sorunları nedeniyle başbakanlıktan ve parti liderliği görevinden istifa etmesi sonrası halihazırda LDP milletvekili, Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Suga, eski Dışişleri Bakanı ve LDP Politika Araştırmaları Konseyi Başkanı Kişida Fumio ile eski Savunma Bakanı ve LDP eski Genel Sekreteri İşiba Şigeru, LDP lideri olmak için yarıştı.

Japonya’da iktidar partisinin yeni başkanı Suga Yoşihide oldu

RAKİPLERİNE FARK ATTI

71 yaşındaki Suga, LDP milletvekilleri ile partinin eyalet temsilciliklerinin oylarının dahil edildiği seçimde kullanılan toplam 534 oyun 377'sini alarak parti liderliğine seçildi.

Parti içi 393 milletvekilinin oylardan Suga’ya 288, Kişida'ya 79 ve İşiba'ya 26 oy giderken, LDP’nin her 47 eyalet temsilciliğinden 3’er oyun dahil edildiği toplam 141 oy, Suga’ya 89, İşiba'ya 42 ve Kişida’ya 10 şeklinde dağılım gösterdi.

Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 16 Eylül Çarşamba günü yapılacak olağanüstü oturumda Suga'nın başbakanlık görevine getirilmesi bekleniyor.

 

Berna Akkaya
Editör


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