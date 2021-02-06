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Japonya'da kuş gribi alarmı! Binlerce tavuk itlaf edilecek

Japonya'nın Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski nedeniyle harekete geçildi . Bölgede toplam 410 bin tavuk itlaf edilecek.

Japonya'da kuş gribi alarmı! Binlerce tavuk itlaf edilecek

Koronavirüs salgının üzerine Japonya'nın başkenti Tokyonun da içerisinde bulunduğu Chiba bölgesinde kuş gribi salgını görüldü. Yetkililer gribin insanlara bulaşma riski olduğunu bu nedenle de 410 bin tavuğun itlaf edileceğini duyurdu. 

YARDIM İSTENDİ

Japon medyası, Chiba bölgesi yetkililerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinden tavukların itlaf edilme işlemi için yardım istediğini bildirdi.

Japonya'da kuş gribi alarmı! Binlerce tavuk itlaf edilecek

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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