Japonya'da sel ve heyelan felaketi: Önüne ne kattıysa götürdü, 19 kişi kayboldu

Dünya Japonya'da meydana gelen sel ve heyelan ise sarsıldı. AFP'nin haberine göre Shizuoka eyaletindeki Atami şehrini şiddetli yağışlar sonrası yerel saatle saat 10.30'da sel ve heyelan meydana geldi. Yetkililerin verdiği bilgilere göre heyelanda en az 19 kişinin kaybolduğu belirtilirken arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalara devam ediyor.

Sosyal medyada yer alan ve ajansların geçtiği görüntülerde sel sularının önüne kattığı her şeyi götürdüğü görülüyor.

YETKİLİ İSİM: 19 VATANDAŞIMIZIN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ

Shizuoka eyalet yetkilisi olaya ilişkin olarak AFP'ye yaptığı açıklamada '19 vatandaşımızın nerede olduğunu bilmiyoruz ve güvenliklerinden endişe ediyoruz' dedi.

Yetkili yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmaları için ordudan yardım istediklerini dile getirdi.

Öte yandan heyelan ve sel nedeniyle bölgedeki çok sayıda evin yıkıldığı ve 200 civarında konutun da için elektriğinin kesik olduğu açıklandı.

Japonya yılın bu zamanlarında şiddetli yağışların etkisine girerken yaşanan seller nedeniyle yerel yönetimler sıkça vatandaşlara evlerini tahliye etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.