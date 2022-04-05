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Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem!

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem!

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 00.04'te 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. JMA, depremin 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini ve depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını duyurdu.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem!

Eyalet açıklarında 16 Mart gecesi kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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