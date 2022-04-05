Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem!
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 00.04'te 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. JMA, depremin 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini ve depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını duyurdu.
Eyalet açıklarında 16 Mart gecesi kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.