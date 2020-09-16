Japonya'nın yeni başbakanı Yoshihide Suga kimdir? Kaç yaşında?

Japonya'nın yeni başbakanı Yoshihide Suga oldu. Japon siyasetçi, Japonya tarihinde en uzun süre Başbakanlık yapan Şinzō Abe'nin istifa etmesinin ardından adaylığını koyduğu başbakanlığı kazandı.

YOSHİHİDE SUGA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

6 Aralık 1948 yılında doğan siyasetçi Yoşihide şu an da 71 yaşındadır. 1996'dan beri Temsilciler Meclisi'nde Kanagawa 2. bölgesini temsil etmektedir. 2006-2007 yılları arasında başbakan Şinzo Abe'nin ilk görev süresi boyunca İçişleri ve Haberleşme bakanı olarak görev yaptı. 2012-2020 yılları arasında Abe'nin ikinci dönem başbakanlığı sırasında Baş Kabine Sekreteri olarak görev yapmış olup ülke tarihinin bu makamda en uzun süre görev yapan kişisi oldu. Suga, Abe'nin istifa duyurusunun ardından 2020 Liberal Demokrat Parti liderlik seçimlerini kazandı.

2021'İN OLAĞAN SEÇİMLERİNE KADAR GÖREVİNİ YÜRÜTECEK

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Suga Yoşihide, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.

Japonya parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugin) düzenlenen oturumda, meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya geldi.

Suga Yoşihide, LDP hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugiin üyelerinden 314'ünün oyunu alarak, Japonya’nın yeni başbakanı oldu.

Hafta içi yapılan LDP iç seçimlerinde kullanılan 534 oyun 377’siyle Suga, oyların yüzde 70’ini kazanıp LDP lideri olmuştu.

Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.