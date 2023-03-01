Jared Lewington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jared Lewington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jared Lewington adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jared Lewington Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jared Lewington 10 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jared Lewington Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Taunton Town futbol takımında oynamaktadır. Taunton Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jared Lewington'nin Taunton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jared Lewington Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/jaredlewington
Jared Lewington Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jared Lewington futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Kasım 2019 yılında Torquay
1 Temmuz 2020 yılında Tiverton
29 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2021 yılında Taunton Town
17 Ağustos 2022 yılında Plym. Parkway
17 Eylül 2022 yılında Taunton Town
Jared Lewington Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jared Lewington şuan Taunton Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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