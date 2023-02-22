Jarlath Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jarlath Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jarlath Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jarlath Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jarlath Jones 6 Haziran 2002 tarihinde Monasterboice, Louth şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jarlath Jones Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Endorse yapmaktadır. Jarlath Jones, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jarlath Jones'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Jarlath Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jarlath Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Temmuz 2022 yılında Athlone Town
20 Ocak 2023 yılında Drogheda United
Jarlath Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jarlath Jones şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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