Jarlath Orourke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jarlath Orourke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jarlath Orourke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jarlath Orourke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jarlath Orourke 13 Şubat 1995 tarihinde Dungannon şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jarlath Orourke Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jarlath Orourke, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jarlath Orourke'nin Crusaders FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jarlath Orourke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jarlath Orourke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jarlath Orourke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jarlath Orourke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dungannon

1 Temmuz 2019 yılında Crusaders

Jarlath Orourke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jarlath Orourke şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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