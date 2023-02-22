Jarmil Blahuta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jarmil Blahuta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jarmil Blahuta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jarmil Blahuta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jarmil Blahuta 15 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jarmil Blahuta Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jarmil Blahuta'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jarmil Blahuta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jarmil Blahuta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jarmil Blahuta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jarmil Blahuta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2017 yılında Ostrava U17

1 Temmuz 2018 yılında Ostrava U19

1 Temmuz 2020 yılında Ostrava B

17 Temmuz 2022 yılında 1.SK Prostejov

Jarmil Blahuta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jarmil Blahuta şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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