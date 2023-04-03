Jarod Baltazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jarod Baltazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jarod Baltazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jarod Baltazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jarod Baltazar 26 Haziran 2002 tarihinde Villepinte şehrinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jarod Baltazar Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jarod Baltazar'nin Paris FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jarod Baltazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jarod Baltazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Paris FC U19
1 Temmuz 2021 yılında Paris FC B
Jarod Baltazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jarod Baltazar şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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