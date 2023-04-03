Jaroslav Divis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslav Divis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jaroslav Divis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jaroslav Divis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jaroslav Divis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslav Divis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaroslav Divis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaroslav Divis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaroslav Divis 9 Temmuz 1986 tarihinde Hustopeče şehrinde doğmuştur.  Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaroslav Divis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jaroslav Divis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jaroslav Divis'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaroslav Divisboyu ve yaşı kaç

Jaroslav Divis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaroslav Divis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Jaroslav Divis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaroslav Divis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Slovacko B

1 Temmuz 2007 yılında Hlavice

1 Ocak 2008 yılında Vitkovice

1 Temmuz 2009 yılında Slovan Liberec

1 Temmuz 2010 yılında FK Senica

23 Ocak 2014 yılında Slovacko

2 Ocak 2017 yılında Jablonec

1 Temmuz 2018 yılında Mlada Boleslav

16 Ocak 2019 yılında Slovacko

30 Haziran 2019 yılında Mlada Boleslav

25 Temmuz 2019 yılında Viktoria Zizkov

1 Temmuz 2021 yılında FK Jablonec B

Jaroslav Divis kimdir

Jaroslav Divis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaroslav Divis şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.FC Slovácko (1995 - 2003)
ČAFC Židenice (2003 - 2004)
1.FC Slovácko (2004 - 2005)

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Jaroslav Divis nereli

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