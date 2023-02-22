Jaroslav Harustak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslav Harustak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaroslav Harustak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaroslav Harustak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaroslav Harustak 8 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jaroslav Harušťák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaroslav Harustak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bicycle Kick yapmaktadır. Jaroslav Harustak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaroslav Harustak'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaroslav Harustak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaroslav Harustak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaroslav Harustak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaroslav Harustak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ostrava U19

1 Temmuz 2021 yılında Ostrava B

25 Ocak 2022 yılında MFK Vyskov

30 Haziran 2022 yılında Ostrava B

29 Temmuz 2022 yılında Chrudim

Jaroslav Harustak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaroslav Harustak şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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