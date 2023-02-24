Jaroslav Navratil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslav Navratil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaroslav Navratil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaroslav Navratil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaroslav Navratil 30 Aralık 1991 tarihinde Hustopeče şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jaroslav Navrátil şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaroslav Navratil Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Jaroslav Navratil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 13 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jaroslav Navratil'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jaroslav Navratil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaroslav Navratil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jaroslav Navratil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaroslav Navratil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2010 yılında MSK Breclav

1 Ocak 2013 yılında Heracles Almelo

30 Haziran 2013 yılında MSK Breclav

1 Temmuz 2013 yılında Heracles Almelo

6 Temmuz 2018 yılında Go Ahead Eagles

13 Ağustos 2020 yılında Kisvárda

Jaroslav Navratil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaroslav Navratil şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Sokol Šitbořice (2000 - 2003)FK Šardice (2003 - 2009)FK Hodonín (2009 - 2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.