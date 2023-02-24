Jasmin Abazovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Abazovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasmin Abazovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasmin Abazovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasmin Abazovic 7 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Abazović Jasmin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasmin Abazovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jasmin Abazovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına - tarihinde katılmıştır. Jasmin Abazovic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jasmin Abazovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasmin Abazovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasmin Abazovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasmin Abazovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasmin Abazovic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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