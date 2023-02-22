Jasmin Kurtic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Kurtic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasmin Kurtic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasmin Kurtic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasmin Kurtic 10 Ocak 1989 tarihinde Crnomelj şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Jasmin Kurtić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasmin Kurtic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Jasmin Kurtic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 18 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jasmin Kurtic'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jasmin Kurtic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kurtic89/

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Jasmin Kurtic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasmin Kurtic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jasmin Kurtic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasmin Kurtic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında ND Gorica

1 Ocak 2011 yılında Palermo

1 Ağustos 2011 yılında Varese

1 Temmuz 2012 yılında Palermo

1 Temmuz 2013 yılında Sassuolo

30 Ocak 2014 yılında Torino

30 Haziran 2014 yılında Sassuolo

1 Eylül 2014 yılında Fiorentina

30 Haziran 2015 yılında Sassuolo

1 Temmuz 2015 yılında Atalanta

11 Ocak 2018 yılında SPAL

30 Haziran 2018 yılında Atalanta

1 Temmuz 2018 yılında SPAL

10 Ocak 2020 yılında Parma

31 Ağustos 2020 yılında SPAL

1 Eylül 2020 yılında Parma

18 Temmuz 2021 yılında PAOK

30 Haziran 2023 yılında Parma

Jasmin Kurtic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasmin Kurtic şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jasmin Kurtic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Bela Krajina

Slovenya takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 83 maçta 2 gol atmıştır.

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