Jasmin Mecinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Mecinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasmin Mecinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasmin Mecinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasmin Mecinovic 22 Ekim 1990 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Јасмин Мециновиќ şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasmin Mecinovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBL yapmaktadır. Jasmin Mecinovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jasmin Mecinovic'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jasmin Mecinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasmin Mecinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jasmin Mecinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasmin Mecinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2011 yılında FC Tiraspol

1 Ocak 2012 yılında Sogndal IL

30 Temmuz 2012 yılında Egri FC

15 Temmuz 2013 yılında Lombard Pápa

30 Ocak 2014 yılında Makedonija

1 Temmuz 2014 yılında Horizont

12 Temmuz 2014 yılında Renova

20 Ocak 2016 yılında Banants

1 Ocak 2017 yılında Pelister Bitola

15 Mayıs 2017 yılında Melaka

5 Ocak 2018 yılında Nejmeh SC

19 Temmuz 2018 yılında KF Trepca 89

27 Ocak 2019 yılında Rudar Pljevlja

4 Temmuz 2019 yılında FK Podgorica

7 Şubat 2020 yılında Persela

10 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

7 Temmuz 2020 yılında Struga

25 Kasım 2021 yılında Mohammedan

15 Ağustos 2022 yılında FK Skopje

1 Ocak 2023 yılında KF Ferizaj

Jasmin Mecinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasmin Mecinovic şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.