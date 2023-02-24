Jasmin Mesanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Mesanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasmin Mesanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasmin Mesanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasmin Mesanovic 6 Ocak 1992 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Jasmin Mešanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasmin Mesanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK SPORT AGENCY yapmaktadır. Jasmin Mesanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jasmin Mesanovic'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jasmin Mesanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasmin Mesanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jasmin Mesanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasmin Mesanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sloboda Tuzla

2 Temmuz 2012 yılında Celik Zenica

25 Temmuz 2014 yılında NK Osijek

1 Temmuz 2015 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2017 yılında NK Maribor

20 Şubat 2021 yılında FK Sarajevo

2 Temmuz 2021 yılında Kisvárda

Jasmin Mesanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasmin Mesanovic şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jasmin Mesanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Sloboda Tuzla

Bosna-Hersek U21 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

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