Jason Derula matkapla mısır yeme akımına uymak istersen dişlerinden oldu

Akıma uymak isterken ön dişlerinden olan Jason Derula uzun bir süre kamera karşısında donup kaldı. Tehlikeli bir akım olmasına aldırış etmeyen Amerikalı fenomen "sakın denemeyin" dedi.

SAKIN DENEMEYİN

Mısır koçanını matkabın ucuna takan ünlü fenomen matkabı çalıştırmasıyla hayatının şokunu yaşadı. yavaş yavaş ayarını yükselten Amerikalı fenomen dişlerini kırdı. Bir anda acı içinde duran fenomen ne yapacağını şaşırdı. Geriye ise kamera kayıtları kaldı.