Jason Mcclelland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Mcclelland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Mcclelland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Mcclelland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason Mcclelland 3 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Mcclelland Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jason Mcclelland, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 8 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Jason Mcclelland'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jason Mcclelland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jason Mcclelland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jason Mcclelland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason Mcclelland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında UCD

8 Kasım 2019 yılında St. Pat's

Jason Mcclelland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason Mcclelland şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Jason Mcclelland Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U19 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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