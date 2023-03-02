Jaume Jardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaume Jardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaume Jardi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaume Jardi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaume Jardi 7 Nisan 2002 tarihinde Reus şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jaume Jardí Poyato şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaume Jardi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Jaume Jardi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaume Jardi'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jaume Jardi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jaumejardi70/

Jaume Jardi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaume Jardi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaume Jardi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaume Jardi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2017 yılında Barça U16

1 Temmuz 2018 yılında Barça U18

1 Temmuz 2019 yılında Barça U19

12 Temmuz 2021 yılında RM Kastilya

29 Temmuz 2022 yılında Racing Ferrol

30 Haziran 2023 yılında RM Kastilya

Jaume Jardi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaume Jardi şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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