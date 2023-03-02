Javi Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Castro 13 Eylül 2000 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Castro Urdín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Castro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Javi Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Javi Castro'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javi Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javi Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javi Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AD Alcorcón B

1 Ağustos 2020 yılında Alcorcón

29 Temmuz 2021 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2022 yılında Alcorcón

Javi Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Castro şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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