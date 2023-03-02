Javi Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Flores 9 Şubat 1986 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Flores Santacruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Flores Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Manuel García Quilón yapmaktadır. Javi Flores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 7 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Javi Flores'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javi Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javi Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javi Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Córdoba CF B

1 Temmuz 2005 yılında Córdoba CF

1 Temmuz 2011 yılında Getafe CF B

2 Temmuz 2012 yılında Elche CF

2 Eylül 2014 yılında Real Murcia

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

25 Aralık 2015 yılında Hércules CF

10 Ağustos 2017 yılında Elche CF

7 Temmuz 2019 yılında Córdoba CF

Javi Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Flores şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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