Javi Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Jimenez 11 Mart 1997 tarihinde Aldaia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Jiménez García şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Jimenez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Javi Jimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javi Jimenez'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javi Jimenez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/javi4jimenez

http://www.instagram.com/javi4jimenez/

Haberin Devamı

Javi Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javi Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Javi Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında V. Mestalla

1 Ağu 2020 yılında Valencia

13 Ağu 2020 yılında Albacete

30 Haziran 2021 yılında Valencia

1 Temmuz 2021 yılında Albacete

31 Ocak 2023 yılında Alcorcón

Javi Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Jimenez şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.