Javi Lara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Lara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Lara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Lara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Lara 4 Aralık 1985 tarihinde Montoro şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Lara Grande şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Lara Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pedro Bravo - Consulting yapmaktadır. Javi Lara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Javi Lara'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javi Lara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javi Lara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Javi Lara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Lara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Córdoba CF B

1 Temmuz 2004 yılında Villanueva

1 Temmuz 2005 yılında Real Unión

1 Temmuz 2006 yılında Écija Balompié

1 Temmuz 2007 yılında UD Almería B

1 Temmuz 2008 yılında RSD Alcalá

20 Temmuz 2009 yılında Elche CF

29 Ocak 2010 yılında CD Alcoyano

30 Haziran 2010 yılında Elche CF

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2011 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2011 yılında Lucena

1 Temmuz 2012 yılında CD Alcoyano

18 Temmuz 2013 yılında Ponferradina

1 Temmuz 2014 yılında Eibar

17 Temmuz 2015 yılında Atl. Kolkata

16 Kasım 2015 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2016 yılında CD Tenerife

12 Ağustos 2016 yılında Atl. Kolkata

10 Ocak 2017 yılında Córdoba CF

1 Ağustos 2019 yılında UD Ibiza

4 Temmuz 2022 yılında Alcorcón

Javi Lara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Lara şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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