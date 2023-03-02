Javi Ribelles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Ribelles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Ribelles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Ribelles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Ribelles 25 Nisan 1992 tarihinde Paterna şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Ribelles Alfonso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Ribelles Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Javi Ribelles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Javi Ribelles'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javi Ribelles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javi Ribelles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javi Ribelles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Ribelles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Torre Levante

1 Temmuz 2012 yılında Ribarroja CF

3 Temmuz 2013 yılında Ontinyent

3 Eylül 2013 yılında Paterna

1 Temmuz 2014 yılında Atl. Levante

6 Temmuz 2017 yılında CD Alcoyano

13 Ağustos 2018 yılında Unionistas CF

13 Ocak 2020 yılında Gimnàstic

5 Temmuz 2022 yılında Alcorcón

Javi Ribelles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Ribelles şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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