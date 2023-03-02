Javi Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Javi Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Javi Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.