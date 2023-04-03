Javi Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Rodriguez 26 Haziran 2003 tarihinde Poio şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Rodríguez Galiano şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Rodriguez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javi Rodriguez'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javi Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javi Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Javi Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2022 yılında Celta C-GP

1 Ocak 2023 yılında Celta Vigo B

Javi Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Rodriguez şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.