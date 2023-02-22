Javier Matilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Matilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Matilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Matilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Matilla 16 Ağustos 1988 tarihinde Quero şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Magro Matilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Matilla Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini José Vicente Simeón yapmaktadır. Javier Matilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javier Matilla'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javier Matilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Matilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Javier Matilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Matilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2010 yılında Villarreal

1 Temmuz 2011 yılında Betis

30 Temmuz 2012 yılında Real Murcia

30 Haziran 2013 yılında Betis

15 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

6 Temmuz 2016 yılında Elche CF

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Gimnàstic

10 Temmuz 2018 yılında Aris Selanik

2 Ağustos 2022 yılında Volos NPS

31 Ocak 2023 yılında Kallithea

Javier Matilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Matilla şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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