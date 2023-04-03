Javier Valerio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Valerio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Valerio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Javier Valerio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Javier Valerio 18 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Aruba,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Javier Reinaldo Valerio Paredes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Javier Valerio Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
VVV-Venlo U21 futbol takımında oynamaktadır. VVV-Venlo U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Javier Valerio'nin VVV-Venlo U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Javier Valerio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Javier Valerio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında VVV-Venlo U21
Javier Valerio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Javier Valerio şuan VVV-Venlo U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Javier Valerio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Aruba U20 takımında 13 numaralı formasıyla 20 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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