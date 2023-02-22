Jay Donnelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jay Donnelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jay Donnelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jay Donnelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jay Donnelly 10 Nisan 1995 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jay Donnelly Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jay Donnelly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Jay Donnelly'nin Glentoran FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jay Donnelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jay Donnelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jay Donnelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jay Donnelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cliftonville

10 Ocak 2019 yılında Cezalı

1 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2020 yılında Belfast Celtic

16 Eylül 2020 yılında Glentoran

Jay Donnelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jay Donnelly şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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