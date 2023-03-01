Jay Foulston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jay Foulston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jay Foulston adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jay Foulston Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jay Foulston 27 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Jay K. Edward Foulston şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jay Foulston Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Empire Sports Management ltd. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Taunton Town futbol takımında oynamaktadır. Taunton Town takımına 24 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jay Foulston'nin Taunton Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jay Foulston Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/jayfoulston
Jay Foulston Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jay Foulston futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Newport County
10 Ocak 2019 yılında Merthyr Town
31 Mayıs 2019 yılında Newport County
11 Temmuz 2019 yılında Chippenham
31 Mayıs 2020 yılında Newport County
24 Ağustos 2020 yılında Taunton Town
Jay Foulston Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jay Foulston şuan Taunton Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Jay Foulston Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Galler U19 takımında 13 numaralı formasıyla 20 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.
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