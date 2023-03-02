Jay Hines kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jay Hines Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jay Hines adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jay Hines Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jay Hines {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jay Hines Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına - tarihinde katılmıştır. Jay Hines'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jay Hines Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jay Hines Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jay Hines şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.