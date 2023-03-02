Jay Hines kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jay Hines Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jay Hines kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jay Hines ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.