Jay Roy Grot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jay Roy Grot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jay Roy Grot kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jay Roy Grot ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jay Roy Grot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jay Roy Grot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jay Roy Grot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jay Roy Grot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jay Roy Grot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jay Roy Grot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jay Roy Grot 13 Mart 1998 tarihinde Arnhem şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.Gerçek adı da Jay-Roy Jornell Grot şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jay Roy Grot Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jay Roy Grot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jay Roy Grot'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Jay Roy Grot Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jayroygrot/

Jay Roy Grot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jay Roy Grot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jay Roy Grot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jay Roy Grot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında NEC Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında NEC U17

1 Temmuz 2014 yılında NEC U19

1 Temmuz 2015 yılında NEC Nijmegen

24 Ağustos 2017 yılında Leeds

5 Temmuz 2018 yılında VVV-Venlo

30 Haziran 2019 yılında Leeds

1 Temmuz 2019 yılında Vitesse

30 Haziran 2020 yılında Leeds

1 Şubat 2021 yılında Osnabrück

6 Temmuz 2021 yılında Viborg FF

2 Şubat 2023 yılında Kashiwa Reysol

Jay Roy Grot kimdir

Jay Roy Grot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jay Roy Grot şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vitesse 1892, ESA Rijkerswoerd (-2008), NEC (2008-2015)

Jay Roy Grot Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U20 takımında 7 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jay Roy Grot nereli

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