Jaydavon Haas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaydavon Haas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaydavon Haas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jaydavon Haas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jaydavon Haas 21 Şubat 2004 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Surinam,Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jaydavon Haas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jaydavon Haas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ADO Den Haag U21 futbol takımında oynamaktadır. ADO Den Haag U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaydavon Haas'nin ADO Den Haag U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jaydavon Haas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jaydavon Haas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Sparta Altyapı
1 Temmuz 2018 yılında DSO Alt.
1 Temmuz 2019 yılında ADO Altyapı
1 Temmuz 2020 yılında ADO U17
1 Temmuz 2021 yılında ADO U18
1 Temmuz 2022 yılında ADO U21
Jaydavon Haas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jaydavon Haas şuan ADO Den Haag U21 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?VV Wilhelmus (2008-2012), Sparta Rotterdam, SV DSO (2018-2019), ADO Den Haag
Jaydavon Haas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Surinam U20 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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