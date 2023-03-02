Jayden Carbon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jayden Carbon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jayden Carbon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jayden Carbon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jayden Carbon {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jayden Carbon Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oxford City futbol takımında oynamaktadır. Oxford City takımına - tarihinde katılmıştır. Jayden Carbon'nin Oxford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jayden Carbon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jayden Carbon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jayden Carbon şuan Oxford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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