Jayden Davis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jayden Davis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jayden Davis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jayden Davis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jayden Davis 19 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jayden Davis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jayden Davis'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jayden Davis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jayden Davis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Millwall U21
25 Ekim 2021 yılında King's Lynn
21 Kasım 2021 yılında Millwall U21
20 Temmuz 2022 yılında Crawley Town
Jayden Davis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jayden Davis şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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