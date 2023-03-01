Jayden Harris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jayden Harris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jayden Harris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jayden Harris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jayden Harris 4 Eylül 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jayden John-Lloyd Harris şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jayden Harris Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jayden Harris'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Jayden Harris Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/jaydenharris23_
Jayden Harris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jayden Harris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Fulham U21
25 Ocak 2020 yılında Woking
25 Şubat 2020 yılında Fulham U21
1 Temmuz 2021 yılında Aldershot
29 Ekim 2021 yılında Hampton & Rich.
30 Kasım 2021 yılında Aldershot
2 Ağustos 2022 yılında Carlisle United
Jayden Harris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jayden Harris şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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