Jayden Houtriet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jayden Houtriet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jayden Houtriet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jayden Houtriet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jayden Houtriet 27 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jayden Houtriet Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SIA yapmaktadır. Jayden Houtriet, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jayden Houtriet'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jayden Houtriet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/jaydenhoutriet/
Jayden Houtriet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jayden Houtriet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2011 yılında Vit./AGOVV Jgd.
1 Temmuz 2018 yılında Vitesse U17
1 Temmuz 2019 yılında Vitesse U19
1 Temmuz 2020 yılında Vitesse U21
1 Temmuz 2022 yılında Willem II U21
Jayden Houtriet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jayden Houtriet şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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