Jayden Wareham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jayden Wareham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jayden Wareham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jayden Wareham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jayden Wareham 13 Mayıs 2003 tarihinde Ascot şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jayden Darren George Wareham şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jayden Wareham Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelsea FC U21 futbol takımında oynamaktadır. Chelsea FC U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jayden Wareham'nin Chelsea FC U21 ile sözleşmesi 11 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.
Jayden Wareham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jayden Wareham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2019 yılında Woking FC U18
1 Ocak 2020 yılında Woking
1 Temmuz 2021 yılında Chelsea U23
1 Eylül 2022 yılında Leyton Orient
11 Ocak 2023 yılında Chelsea U21
Jayden Wareham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jayden Wareham şuan Chelsea FC U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Queens Park Rangers (2014-2019),
Woking FC (2019-2020),
Chelsea FC (2021-)
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