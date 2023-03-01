Jaz Goundry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaz Goundry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaz Goundry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jaz Goundry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jaz Goundry 12 Ağustos 2003 tarihinde Mansfield şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jaz Goundry Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Jaz Goundry, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jaz Goundry'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jaz Goundry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jaz Goundry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Grimsby Town
23 Mart 2022 yılında Bridlington
31 Mayıs 2022 yılında Grimsby Town
Jaz Goundry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jaz Goundry şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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